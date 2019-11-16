Рязанское десантное училище отметило 101-летие

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В субботу, 16 ноября, Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище (РГВВДКУ) имени Маргелова отметило 101-летие. Губернатор Николай Любимов, на своей
«Мы гордимся, что именно здесь готовят элиту российской армии, непревзойденную „крылатую пехоту“, — отметил глава региона. — Здесь созданы отличные условия для качественной всестороннней подготовки специалистов военного дела, обладающих современными знаниями, умеющих работать с новейшими образцами техники и вооружения».
Губенатор пожелал вузу процветаения, а преподавателям и курсантам успехов в службе.
Отметим, что десантников
Смотрите, как десантное училище праздновало столетие,
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