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16:18, 16 ноября 2019 279
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Рязанское десантное училище отметило 101-летие

Рязанское десантное училище отметило 101-летие

В субботу, 16 ноября, Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище (РГВВДКУ) имени Маргелова отметило 101-летие. Губернатор Николай Любимов, на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал видео с церемонии в честь годовщины основания вуза.

«Мы гордимся, что именно здесь готовят элиту российской армии, непревзойденную „крылатую пехоту“, — отметил глава региона. — Здесь созданы отличные условия для качественной всестороннней подготовки специалистов военного дела, обладающих современными знаниями, умеющих работать с новейшими образцами техники и вооружения».

Губенатор пожелал вузу процветаения, а преподавателям и курсантам успехов в службе.

Отметим, что десантников поздравил командующий ВДВ Андрей Сердюков.

Смотрите, как десантное училище праздновало столетие, здесь.


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