Командующий ВДВ поздравил рязанское десантное училище со 101-летием

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В субботу, 16 ноября, командующий ВДВ Андрей Сердюков поздравил десантное училище имени Маргелова со
Сердюков напомнил, что в прошлом году училище стало единственным военным вузом в России, которому присвоили почетное наименование «гвардейское».
Командующий ВДВ поблагодарил министра обороны Сергея Шойгу за внимание к училищу и ВДВ в целом.
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Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказывал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.