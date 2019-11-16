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16:38, 16 ноября 2019 275
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Командующий ВДВ поздравил рязанское десантное училище со 101-летием

Командующий ВДВ поздравил рязанское десантное училище со 101-летием

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В субботу, 16 ноября, командующий ВДВ Андрей Сердюков поздравил десантное училище имени Маргелова со 101-летием. Он назвал РГВВДКУ «главной кузницей офицеров ВДВ и подразделений специального назначения», предает РИА Новости.

Сердюков напомнил, что в прошлом году училище стало единственным военным вузом в России, которому присвоили почетное наименование «гвардейское».

Командующий ВДВ поблагодарил министра обороны Сергея Шойгу за внимание к училищу и ВДВ в целом.


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