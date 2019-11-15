В аварии на улице Спортивной погиб пассажир «семерки»

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В пресс-службе регионального УМВД рассказали подробности
По предварительной информации, 47-летний рязанец за рулем Peugeot не справился с управлением и столкнулся с ВАЗ-2107.
В результате аварии 49-летний водитель «семерки» доставлен в больницу, его 26-летний пассажир скончался.
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