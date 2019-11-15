На улице Спортивной столкнулись «Пежо» и «семерка»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В пятницу, 15 ноября, на улице Спортивной столкнулись Peugeot и «ВАЗ-2107».
Машины получили сильные повреждения. На месте работают спецслужбы.
Из-за ДТП образовалась пробка от остановки «Радиоуниверситет» и до Голенчинского шоссе.
Информация о пострадавших уточняется.
Ранее из-за ухудшения погоды автоинспекторы
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа Михайловском шоссе перекроют движение
|
cледующая новость →Из-за ухудшения погоды рязанцев призвали быть внимательнее на дорогах
ПАО «Ростелеком» объявил о том, что совет директоров компании одобрил сделку по приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия).