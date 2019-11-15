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8:11, 15 ноября 2019 361
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Из-за ухудшения погоды рязанцев призвали быть внимательнее на дорогах

Из-за ухудшения погоды рязанцев призвали быть внимательнее на дорогах

В пятницу, 15 ноября, из-за ухудшения погоды рязанцев призвали быть внимательнее на дорогах. Об этом проинформировала региональная госавтоинспекция.

«Автовладельцам и пешеходам необходимо быть более внимательными на дороге. В связи с образованием на дорогах наледи обращаемся к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим и дистанцию», — говорится в сообщении.


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