В сети появилось видео с рязанскими школьниками, которые курят через бонг. Проводится проверка

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В сети появилось видео, на котором школьники из Рязани что-то курят через специальную водяную трубку (бонг). Ролик опубликовали в воскресенье, 10 ноября.
По словам автора ролика, в кадр попали ученики школы №73 в Кальном.
Министерство образования и молодежной политики Рязанской области проводит проверку по опубликованному видео.
Напомним, рязанских школьников и студентов первыми в стране
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