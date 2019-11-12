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Рязанских школьников начали тестировать на наркотики. Проверку уже прошли ученики школы №22, об этом
Отмечается, что перед началом исследования родители учеников средней школы дали письменное разрешение на проведение анализа.
«Если подростку исполнилось 15, он сам принимает решение. Перед процедурой с пациентом беседует врач», — отметили в сообщении.
Напомним, рязанских школьников и студентов первыми в стране начнут
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