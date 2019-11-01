Предполагаемого убийцу рязанского ветерана и его супруги осудили за кражи и мошенничество. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Утановлено, что 15 марта этого года осужденный находился в квартире потерпевшей, которая показала ему золотое кольцо за 40 тысяч рублей. Молодой человек решил украсть украшение и сказал женщине, что оно не золотое.

Рязанка поверила молодому человеку и отдала кольцо. Спустя некоторое время осужденный обманом похитил у потерпевшей 100 тысяч рублей. Сообщив ей «новость» о том, что денежные средства, находящиеся в обороте, обесценятся, предложил потерпевшей обменять их на более «актуальную» версию. Деньги женщина передала злоумышленнику, поверив ему.

Третье мошенничество в отношении той же потерпевшей совершено в мае. Рязанец сообщил потерпевшей о якобы найденных им пропавших украшениях, однако для их возвращения хозяйке требовалось заплатить 20 тысяч рублей, которых при себе у женщины не оказалось.

Спустя какое-то время, рязанец позвонил пострадавшей по телефону и, представившись сотрудником полиции, попросил передать деньги молодому человеку, который придет к ней и описал при этом его внешность, а также сообщил, что он является мошенником и после передачи средств будет задержан. Потерпевшая согласилась помочь «полицейскому» и передала 20 тысяч рублей осужденному.

Кроме того, в мае этого года предполагаемый убийца ветерана и его супруги, представившись работником «Горгаза», проник в квартиру к жительнице Рязани и похитил 20 тысяч рублей.

Молодой человек признан виновным. Ему назначили три года и шесть месяцев исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, тела погибших Павла и Риммы Макеевых нашли в их квартире в четверг, 26 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК.

Утром в среду, 9 октября, стало известно, что подозреваемого в убийстве нашли . Им оказался 20-летний рязанец .