Фигуранту дела о «Детском питании» в Рязани вновь продлили арест

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Арестованного по делу о «Детском питании» федерального чиновника Павла Пущина оставили в СИЗО. Об этом говорится на сайте Басманного суда Москвы.
В среду, 9 октября, фигуранту продлили арест на два месяца.
Напомним, ранее он
По версии следствия, Павел Пущин
Ранее сообщалось, что 17 августа 2018 года Дворецкий в своем автомобиле получил взятку в размере 420 тысяч рублей за «заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последним организациями».
Часть взятки Дворецкий оставил себе, остальные деньги передал советнику мэра
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Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?