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18:21, 9 октября 2019 84
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Фигуранту дела о «Детском питании» в Рязани вновь продлили арест

Фигуранту дела о «Детском питании» в Рязани вновь продлили арест

Арестованного по делу о «Детском питании» федерального чиновника Павла Пущина оставили в СИЗО. Об этом говорится на сайте Басманного суда Москвы.

В среду, 9 октября, фигуранту продлили арест на два месяца.

Напомним, ранее он занимал должность советника министра экономического развития России.

По версии следствия, Павел Пущин организовывал получение взяток руководителем МП «Детское питание». Преступление было совершено в августе, а Пущин с апреля по октябрь 2018 года работал представителем Рязанской области в Москве.

Ранее сообщалось, что 17 августа 2018 года Дворецкий в своем автомобиле получил взятку в размере 420 тысяч рублей за «заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последним организациями».

Часть взятки Дворецкий оставил себе, остальные деньги передал советнику мэра Александру Зайкину. Также 17 октября Дворецкий получил один миллион 100 тысяч рублей взятки в своем кабинете.


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