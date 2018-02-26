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19:53, 26 февраля 2018 3 125
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Блогер Варламов раскритиковал «зебру» в центре Рязани. Видео 9

Блогер Варламов раскритиковал «зебру» в центре Рязани. Видео

Блогер Илья Варламов опубликовал на YouTube ролик о Рязани. На этот раз его внимание привлек сюжет телеканала «Россия 1» о пешеходах, нарушающих ПДД.

Центром ролика стал бывший пешеходный переход около остановки «гостиница Первомайская».

Пожилые рязанцы «по привычке» все еще пересекают там дорогу, несмотря на отсутствие пешеходного перехода. Блогера возмутило, что пенсионерам необходимо преодолевать большое расстояние, так как ближайший переход находится далее чем в 300 метрах от остановки.

«Даже ГОСТы и СНИПы рекомендуют располагать пешеходные переходы на расстоянии 200-300 метров», — отметил Варламов.

Он отметил, что подобная ситуация наблюдается во многих городах России.

Ранее Варламов обвинил главу Рязани Владислава Фролова в уничтожении города.


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