В Рязани увеличили число автобусов №13

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Фото: Администрация Рязани
Со вторника, 8 октября, в Рязани увеличат число автобусов на маршруте №13 до восьми единиц. Об этом сообщил
С 3 октября количество автобусов №21
Всего число автобусов
В этом году в «Управлении Рязанского троллейбуса» поступили 40 автобусов «МАЗ 206» и «ПАЗ». Их распределяют на самые востребованные направления.
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В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.