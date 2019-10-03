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12:11, 3 октября 2019 273
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В Рязани увеличили число автобусов №21

В Рязани увеличили число автобусов №21

С 3 октября количество автобусов №21 увеличили до пяти единиц. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Всего число автобусов увеличат на пяти маршрутах — №№11, 12, 13, 23, 24 до 5, 4, 6, 2 и 3 единиц соответственно.

Ранее на маршрут №17 вышли 15 новых автобусов.

В этом году в «Управлении Рязанского троллейбуса» поступили 40 автобусов «МАЗ 206» и «ПАЗ». Их распределяют на самые востребованные направления.


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