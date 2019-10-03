В Рязани увеличили число автобусов №21

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С 3 октября количество автобусов №21 увеличили до пяти единиц. Об этом сообщил
Всего число автобусов
Ранее на маршрут №17
В этом году в «Управлении Рязанского троллейбуса» поступили 40 автобусов «МАЗ 206» и «ПАЗ». Их распределяют на самые востребованные направления.
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Уже в первые дни после открытия моста водители стали сравнивать новое покрытие со стиральной доской, соцсети наполнились жалобами и насмешками.