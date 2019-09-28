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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
С понедельника, 30 сентября, в Рязани увеличат число автобусов на пяти маршрутах. Об этом
Речь идет о маршрутах №№11, 12, 13, 23, 24. Теперь пассажиров будут перевозить 5, 4, 6, 2 и 3 автобусов соответственно.
Ранее на маршрут №17 вышли 15
В этом году в «Управлении Рязанского троллейбуса» поступили 40 автобусов «МАЗ 206» и «ПАЗ». Их распределяют на самые востребованные направления.
Отмечается, что в случае необходимости до конца года в Рязань поступят дополнительные автобусы.
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