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8:53, 28 сентября 2019 317
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В Рязани увеличат число автобусов на пяти маршрутах 1

В Рязани увеличат число автобусов на пяти маршрутах

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

С понедельника, 30 сентября, в Рязани увеличат число автобусов на пяти маршрутах. Об этом сообщил сайт администрации города.

Речь идет о маршрутах №№11, 12, 13, 23, 24. Теперь пассажиров будут перевозить 5, 4, 6, 2 и 3 автобусов соответственно.

Ранее на маршрут №17 вышли 15 новых автобусов.

В этом году в «Управлении Рязанского троллейбуса» поступили 40 автобусов «МАЗ 206» и «ПАЗ». Их распределяют на самые востребованные направления.

Отмечается, что в случае необходимости до конца года в Рязань поступят дополнительные автобусы.


© RZN.info

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