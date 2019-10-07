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9:10, 7 октября 2019 283
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У «Барса на Московском» затопило подземный переход

У «Барса на Московском» затопило подземный переход

У торгового центра «Барс на Московском» затопило подземный переход.

Фотография появилась в понедельник, 7 октября, в сообществе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Новый квест», — написал автор поста.

Напомним, в воскресенье, 6 октября, в Рязанской области выпали снег и дождь.

В тот же день в Горроще произошел потоп. Также в результате дождя в Канищеве затопило квартиры.


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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.

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