Ведущий шоу СТС «Рогов в городе» подмел двор у рязанского ресторана

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Ведущий шоу СТС «Рогов в городе» Александр Рогов прогулялся по центру Рязани. Стилист приехал для съемки передачи, в которой за сутки подберет образ для одной героини.
В четверг, 31 октября, Рогов вместе со съемочной группой СТС посетил площадь Ленина, памятник Евпатию Коловрату, Лыбедский бульвар.
У одного из рязанских ресторанов ведущий подмел двор, а также прошелся по улице Почтовой и сделал селфи с поклонницами. Затем съемочная группа отправилась в Рязанский кремль.
Напомним, ранее Рогов
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