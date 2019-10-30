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Ведущий шоу СТС «Рогов в городе» опубликовал фото с рязанских полей. Снимок появился в Instagram Александра Рогова в среду, 30 октября.
«Поле, русское поле! ловите открытку из Рязани», — написал Рогов.
Напомним, 30 и 31 октября в Рязани
Во время визита в Рязань ведущему ему предстоит за сутки подобрать образ для одной героини.
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