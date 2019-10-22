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19:32, 22 октября 2019 193
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Стало известно, когда шоу СТС «Рогов в городе» приедет в Рязань

Стало известно, когда шоу СТС «Рогов в городе» приедет в Рязань

Съемки программы «Рогов в городе» пройдут в Рязани 30 и 31 октября. Об этом сообщила пресс-служба телеканала СТС.

«Новое шоу — для тех и про тех, кто думает, что за МКАДом кончается стиль. Быть классной и модной можно, независимо от места, где вы живете. Для этого есть все средства в родном городе, что я и докажу. И мне хочется не просто сделать эффектные преображения, но и открыть зрителям нашу страну с неожиданной стороны», — рассказал ведущий Александр Рогов.

Во время визита в Рязань ему предстоит за сутки подобрать образ для одной героини.

Напомним, в рамках программы ведущий отправится по крупным городам России. С помощью местных стилистов он подберет участнице шоу новый гардероб.


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