Стало известно, когда шоу СТС «Рогов в городе» приедет в Рязань

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Съемки программы «Рогов в городе» пройдут в Рязани 30 и 31 октября. Об этом сообщила пресс-служба телеканала СТС.
«Новое шоу — для тех и про тех, кто думает, что за МКАДом кончается стиль. Быть классной и модной можно, независимо от места, где вы живете. Для этого есть все средства в родном городе, что я и докажу. И мне хочется не просто сделать эффектные преображения, но и открыть зрителям нашу страну с неожиданной стороны», — рассказал ведущий Александр Рогов.
Во время визита в Рязань ему предстоит за сутки подобрать образ для одной героини.
Напомним, в рамках программы ведущий
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