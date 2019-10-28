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18:05, 28 октября 2019 765
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Праздник на костях. На улице Новослободской продолжается благоустройство к «Новогодней столице», несмотря на запрет властей

Праздник на костях. На улице Новослободской продолжается благоустройство к «Новогодней столице», несмотря на запрет властей

На улице Новослободской продолжается благоустройство к «Новогодней столице», несмотря на запрет властей. В понедельник, 28 октября, на территории укладывают асфальт, высаживают деревья и газоны.

В пятницу, 25 октября, госинспекция по охране ОКН сообщила, что их сотрудники осмотрели территорию и обнаружили, что земляные работы ведутся в границах памятника архитектуре «Культурный слой острога и посада Переяславль Рязанский (современный г. Рязань)».

«Мэрии и подрядчику направили предписания о приостановлении земляных работ до согласования с инспекцией документации по сохранению памятника археологии. Виновных намерены привлечь к административной ответственности», — говорилось в документе.

Ранее во время публичного отчета начальник инспекции по охране ОКН Рязанской области Денис Зайцев сообщил, что администрация дала обещание не углубляться в грунт при проведении работ, однако не сдержала его.

По мнению археолога Василия Конова, территорию культурного слоя можно было изучить за два месяца, если бы контракт на благоустройство предполагал археологические работы. Конов отметил, что территория улицы Новослободской была заселена славянами еще в XII веке, позже на ней располагалось кладбище с церковью.

На месте работ начальник участка Сергей сообщил корреспонденту RZN.info, что в курсе предписания.

«Мы знаем, что здесь запретили земляные работы. Все ямы под деревья мы выкопали уже давно, кабели под освещение уже проложены, поэтому до конца благоустройства земляные работы проводить мы планируем», — отметил собеседник.

По его словам, на улице планируют разбить парк с детской площадкой и парковкой для туристов на время проведения проекта «Новогодняя столица». Все работы намерены завершить до конца месяца.

Напомним, в 2018 году за аналогичное нарушение при благоустройстве на площади Ленина мэрию оштрафовали на 100 тысяч.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

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