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16:58, 30 октября 2018 1 464
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Управление благоустройства оштрафовали на сто тысяч за нарушения при реконструкции площади Ленина 1

Управление благоустройства оштрафовали на сто тысяч за нарушения при реконструкции площади Ленина

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Управление благоустройства администрации Рязани оштрафовали на сто тысяч рублей за нарушения при реконструкции площади Ленина. Такое решение вынес Октябрьский районный суд во вторник, 30 октября.

На предыдущем заседании стало известно, что управлению благоустройства нечем платить за нарушения при реконструкции площади Ленина. Суд учел это и вынес минимальный штраф для юридических лиц.

На заседание в качестве свидетеля пригласили представителя археологической инспекции. Он предоставил акт осмотра работ на площади Ленина, где перечислены нарушения в реконструкции. Документ не приобщили к делу из-за отсутствия подписи должностного лица. Обеих сторон на заседании не было.

Напомним, реконструкция площади Ленина началась в июле. В августе инспекция по охране ОКН возбудила дело против управления «по факту нарушения требования законодательства об охране объектов культурного наследия при проведении работ по благоустройству». Основанием стала проверка, по итогам которой ведомство нашло нарушения при проведении работ. В инспекцию обратились археологи. По их словам, рабочие повредили историческое мощение и другие объекты культурного слоя 17-19 веков.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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4 дня назад
Реконструкция площади Ленина: ожидания и реальность

Реконструкция площади Ленина: ожидания и реальность 2

Редакция RZN.info решила оценить, как удалось реализовать проект изменения главной площади города.

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