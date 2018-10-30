Управление благоустройства оштрафовали на сто тысяч за нарушения при реконструкции площади Ленина

Управление благоустройства администрации Рязани оштрафовали на сто тысяч рублей за нарушения при реконструкции площади Ленина. Такое решение вынес Октябрьский районный суд во вторник, 30 октября.
На предыдущем заседании стало известно, что управлению благоустройства
На заседание в качестве свидетеля пригласили представителя археологической инспекции. Он предоставил акт осмотра работ на площади Ленина, где перечислены нарушения в реконструкции. Документ не приобщили к делу из-за отсутствия подписи должностного лица. Обеих сторон на заседании не было.
Напомним, реконструкция площади Ленина