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13:58, 20 сентября 2019 174
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Улицу Новослободскую начали готовить к проекту «Новогодней столицы 2020». Археологи требуют провести раскопки

Улицу Новослободскую начали готовить к проекту «Новогодней столицы 2020». Археологи требуют провести раскопки

Рязанские археологи потребовали провести раскопки на улице Новослободской, где началось благоустройство к проекту «Новогодняя столица 2020». Об этом рассказали в группе «ВКонтакте» НПЦ «Рязанская Археологическая Экспедиция».

О проведении работ в центре города археологам рассказали рязанцы. После этого специалисты выехали на место и замерили сделанные разрытий, описали повреждение культурного слоя.

«Археологические исследования, проводившиеся ранее на месте укладки подземных трубопроводов и кабелей, дали уникальные исторические сведения: эта территория была заселена славянами в XII веке — более 800 лет назад! А в эпоху Средневековья и до XVIII века рядом располагались два христианских православных некрополя XVI—XVIII вв.еков — кладбища возле несохранившихся к настоящему времени приходских храмов Переяславля Рязанского. Границы некрополей до сих пор не установлены и, возможно, захоронения располагаются на участке, где именно сейчас работает строительная техника», — говорится в сообщении.

Экспедиция направила обращение в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Рязанской области.

Напомним, на улице Новослободской планируется создать визит-центр. Стоимость работ по благоустройству территории — 30 млн рублей. Подрядчиком стала рязанская компания ООО «Техногрупп». Согласно контракту, работы должны завершить до 29 ноября.

Такжее сообщалось, что около дома №38 по улице Новослободской перекроют движение на пять дней.


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