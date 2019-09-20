Улицу Новослободскую начали готовить к проекту «Новогодней столицы 2020». Археологи требуют провести раскопки

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Рязанские археологи потребовали провести раскопки на улице Новослободской, где началось благоустройство к проекту «Новогодняя столица 2020». Об этом рассказали в
О проведении работ в центре города археологам рассказали рязанцы. После этого специалисты выехали на место и замерили сделанные разрытий, описали повреждение культурного слоя.
«Археологические исследования, проводившиеся ранее на месте укладки подземных трубопроводов и кабелей, дали уникальные исторические сведения: эта территория была заселена славянами в XII веке — более 800 лет назад! А в эпоху Средневековья и до XVIII века рядом располагались два христианских православных некрополя
Экспедиция направила обращение в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Рязанской области.
Напомним, на улице Новослободской планируется создать
Такжее сообщалось, что около дома №38 по улице Новослободской
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.