«Великий город до чего довели». Блогер Варламов раскритиковал рязанские маршрутки и отсутствие «зебр» рядом с остановками

Илья Варламов выложил еще один ролик после недавней поездки в Рязань. Блогер раскритиковал рязанские маршрутки и отсутствие пешеходных переходов рядом с остановками общественного транспорта.

«Как мы знаем, в хороших городах не бывает маршруток, но здесь они есть. Маршрутка не может решить проблему пробок, а в Рязани с пробками проблема», — отметил мужчина. Он подчеркнул, что нельзя сравнивать старый троллейбус и новую маршрутку: первый выполняет социальную функцию. По мнению блогера, маршрутки ведут к деградации общественного транспорта.

«Выставка неправильного общественного транспорта, — рассуждает блогер, глядя на вставшие на „красный“ сигнал светофора машины. — Такое ощущение, что собрали со всей России, и все это теперь на улицах Рязани».

Блогера также возмутила бесконтрольная застройка улиц. Он пообещал специально еще раз приехать в город, чтобы изучить местные многоэтажки.

«Удивительно, с одной стороны у тебя здесь целый квартал, застроенный этим непонятным беспомощным говном из нулевых, а потом — бац! — и ажурные красивые терема с наличниками», — так прокомментировал он прогулку по улице Вознесенской.

Отдельно Варламов заострил внимание на отсутствие «зебр» в удобных для пешеходов местах на примерах улицы Маяковского (на пересечении с улицей Краснорядской) и Первомайского проспектов.

«Не делать около остановки пешеходный переход — это преступление. Правительству Рязанской области нужно не гордиться достижениями прошлого (это не ваше достижение), а попробовать сделать одну безопасную улицу, безопасные пешеходные переходы, отреставрировать здание в одном квартале… Этим можно гордиться», — считает мужчина.

Он посоветовал чиновникам не эксплуатировать тему прошлых побед, а делать город удобным и безопасным.

«Сегодня каждый рязанец, который здесь выживает, ездит на этом общественном транспорте, ходит по этим раздолбанным улицам, рискует попасть под машину — настоящий герой, — негодует блогер. — У настоящего патриота должно бомбить от того, как выглядит Рязань сегодня, великий город до чего довели».

Мужчина похвалил правильный пешеходный переход к памятнику Ленину и красивый изгиб улицы Почтовой.

Варламов обратил внимание на уличную торговлю и состояние деревьев. Некоторые, как он отметил, «изуродованы безумным кронированием».