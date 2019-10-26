В мэрии отреагировали на замечание рязанца о дефектах арт-объекта на Почтовой

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В пресс-службе мэрии отреагировали на замечание рязанца о дефектах арт-объекта на Почтовой.
«В связи с обнаруженными дефектами и возможными механическими повреждениями элементы арт-объекта были исправлены подрядчиком в рамках гарантийных обязательств», — говорится в сообщении.
Напомним, гендиректор фирмы «Альтернативные системы» Андрей Мусинов
По его словам, речь идет не о дизайне, а о технологии. Мусинов отметил, что из-за неправильного выбора материала стенд уже разваливается.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.