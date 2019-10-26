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16:34, 26 октября 2019 321
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В Канищеве полицейские поймали полуголого мужчину, бегавшего по дороге среди машин — очевидцы

В Канищеве полицейские поймали полуголого мужчину, бегавшего по дороге среди машин — очевидцы

В Канищеве полицейские поймали полуголого мужчину, бегавшего по дороге среди машин, видео RZN.info предоставили очевидцы.

На кадрах видно, что мужчина лежит на земле, его руки и голову держат росгвардейцы, рядом стоят медики и полиция.

Также, по словам очевидцев, мужчина вел себя очень неадекватно. Кроме того они рассказали, что он бегал среди машин по городу.

Позже пользователь соцсети «ВКонтакте» выложил ролик бегающего на перекрестке улиц Бирюзова и Интернациональной мужчины.


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