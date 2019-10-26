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Бегавшего по дороге в Канищеве полуголого мужчину проверят на алкоголь и наркотики, об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В полиции рассказали, что мужчина 1990 года рождения. В настоящий момент его доставили в БСМП для медицинского освидетельствования.
Правоохранители проводят проверку.
Напомним, в Канищеве полицейские
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