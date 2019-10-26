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17:01, 26 октября 2019 203
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Появилось видео бегущего по дороге среди машин полуголого мужчины в Канищеве

Появилось видео бегущего по дороге среди машин полуголого мужчины в Канищеве

Появилось видео бегущего по дороге среди машин полуголого мужчины в Канищеве. Ролик опубликовал очевидец «Вконтакте».

Мужчина бегал на перекрестке улиц Бирюзова и Интернациональной. Комментаторы отметили, что ранее его заметили на проезде Шабулина. Однако тогда он был еще одет.

Напомним, ранее полицейские поймали полуголого мужчину. Этот момент попал на видео.

Видео Алексея Кулешова


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