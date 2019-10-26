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Появилось видео бегущего по дороге среди машин полуголого мужчины в Канищеве. Ролик опубликовал очевидец «Вконтакте».
Мужчина бегал на перекрестке улиц Бирюзова и Интернациональной. Комментаторы отметили, что ранее его заметили на проезде Шабулина. Однако тогда он был еще одет.
Напомним, ранее полицейские
Видео Алексея Кулешова
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cледующая новость →В Канищеве полицейские поймали полуголого мужчину, бегавшего по дороге среди машин — очевидцы
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