Рязанский граффитист разрисовал здание теннисной академии

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Рязанский художник Александр Демкин нарисовал большое граффити на здании академии тенниса имени Озерова. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте» в среду, 24 октября.
Напомним, ранее молодой человек стал участником фестиваля электронной музыки и современного искусства Present Perfect 2018 в Санкт-Петербурге. Он и еще трое участников создали четыре масштабных мурала и инсталляцию. Работы на фасадах выполнили в черных и белых тонах, а также в оттенках кирпича и бирюзы.
Демкин уже десять лет занимается стрит-артом. Год назад он нарисовал на стене дома №22-а по улице Радищева в Рязани паблик-арт «Мир», посвященный XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Он также воплотил в жизнь идею активистов регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».