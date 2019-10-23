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В Рязани поменялась структура мэрии. В среду, 23 октября, депутаты городской думы утвердили изменения, которые подготовила глава администрации Елена Сорокина. В новой структуре должность первого заместителя объединят с постом вице-мэра, который руководит аппаратом.
Первый заместитель продолжит курировать правовое управление, мобилизационный отдел, кроме того, он возглавит аппарат. Новое управление общественных отношений получит функции отдела дополнительных мер по профилактике правонарушений, отдела по связям со СМИ, отдела по работе с общественными проектами и развитию самоуправления управления делами аппарата администрации.
Из структуры мэрии выведут префектуры и передадут муниципальному учреждению. Как сообщила Сорокина, префекты сохранят свои должности и станут заместителями директора.
Еще одно муниципальное учреждение получит в ведение управление главного бухгалтера и отдел информационных технологий.
Сорокина заявила, что обсуждала изменения с ветеранами и представителями ТОС. «Это выборка охватывает все слои населения и географию Рязани», — заявила она. Мэр отметила, что новая структура повысит качество управления городом.
Новая структура рязанской мэрии приведет к
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