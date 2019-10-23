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Новая структура рязанской мэрии приведет к сокращению 15% сотрудников. Об этом в среду, 23 октября, на заседании гордумы сообщила мэр Елена Сорокина.
По ее словам, 146 чиновников перейдут на работы в новые казенные учреждения. Мэр отметила, что это приведет к экономии четырех миллионов из бюджета уже в 2020 году. «Перевод сотрудников из муниципальной службы в казенное учреждение не скажется на их положении. Всех трудоустроят в учреждения, если они того захотят», — отметила Сорокина.
Также она пообещала сохранить надбавки к пенсиям для тех чиновников, которые еще продолжают работать, но уже имеют необходимую выслугу.
Напомним,
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