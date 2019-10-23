Победителю конкурса пианистов в Рязани подарят цифровое фортепиано от «Ямахи»

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Об этом рассказал худрук и автор концепции конкурса, пианист, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженный артист России Юрий Богданов на пресс-конференции в среду, 23 октября. По его словам, инструмент вручат на церемонии награждения лауреатов 8 декабря.
Кроме того, участникам конкурса можно будет выбрать рояль Yamaha для выступлений как на сольных турах, так и в финале с оркестром.
Напомним, на пресс-конференции также
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.