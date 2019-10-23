В Рязань на конкурс пианистов приедут 55 музыкантов

В Рязань на первый международный фортепианный конкурс русской музыки приедут 55 музыкантов со всего мира. Об этом рассказали на пресс-конференции ТАСС в среду, 23 октября.

Первый международный фортепианный конкурс русской музыки пройд ет в Рязани с 30 ноября до 8 декабря. Он включит отборочный и три основные тура.

В беседе с журналистами глава региона Николай Любимов отметил, что аналогов этому конкурсу нет в мире.

«Самое важное, что независимо от результатов конкурса пианисты смогут выступить перед известными музыкантами. Возможность провести мероприятие международного уровня лишний раз подтверждает доверие региону», — сказал Любимов.

В свою очередь первый замруководителя Россотрудничества Александр Радьков отметил, что в прослушиваниях отборочного тура участвовали более сотни пианистов из 17 стран мира.

Поучаствовать в конкурсе приедут 55 музыкантов двух возрастных групп: от 12 до 18 лет (24 пианиста) и от 19 до 30 лет (31 пианист) из Рязани, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Екатеринбурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, а также из Австрии, Китая, Республики Корея, Канады, Италии, Литвы, Германии и США.

Так, самому младшему музыканту — Василию Черотченко (Россия) — 11 лет, а самой старшей — Анне Лейерер (Россия/Австрия) — 30 лет.

Конкурсантам предстоит исполнить произведения исключительно русских композиторов, включая сочинения современных авторов.

Во второй тур пройдут от 10 до 14 музыкантов в каждой возрастной группе. В третьем туре восемь пианистов (по четыре человека из группы) сыграют совместно с Рязанским губернаторским симфоническим оркестром (РГСО). Отметим, что все лауреаты примут участие в заключительном гала-концерте.

Конкурс пройдет в рязанском колледже имени братьев Пироговых, где в 2019 году сделали капитальный ремонт концертного зала за 12 миллионов рублей.

Кроме того, музыканты сыграют и в филармонии, куда специально для конкурса купили концертный рояль за 14,4 миллиона рублей.

Отметим, что все основные туры конкурса открыты для публики. Помимо этого, между турами 3 декабря пройдут мастер-классы признанных мэтров исполнительского фортепианного искусства для рязанских музыкантов.

Призовой фонд составляет более трех с половиной миллионов рублей. Глава регионального минкульта Виталий Попов отметил, что это ставит международный фортепианный конкурс русской музыки «в один ряд с крупнейшими конкурсами исполнительского мастерства не только в России, но и в мире».

Оценивать мастерство пианистов будут известные мировые преподаватели музыки. Среди них профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского Владимир Овчинников (Россия), профессор Миланской консерватории имени Верди Винченцо Бальцани (Италия), а также художественный руководитель и автор концепции, пианист, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженный артист России Юрий Богданов и другие.

Богданов отметил, что идея проведения конкурса у него сформировалась давно.

«Сейчас проводится очень много музыкальных конкурсов, но, как правило, потом никто не знает их победителей. Поэтому, необходимо было провести масштабное мероприятие с привлечением большого количества пианистов по всему миру. Выражаю огромную благодарность правительству региона, Россотрудничеству и всем, кто помогал нам провести этот конкурс и „вывести талантливых пианистов в свет“», — сказал Богданов.

Помимо жюри, на конкурс пианистов приглашены именитые импресарио, международные музыкальные менеджеры, директора крупных фестивалей академической музыки. Среди них выдающийся пианист, народный артист России, лауреат госпремии России Николай Луганский, который поучаствует в заключительном гала-концерте в рязанской филармонии.