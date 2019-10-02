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Студентов закрывающегося института культуры намерены перевести в рязанские вузы. Такое предложение озвучил губернатор Николай Любимов во время прямого эфира в среду, 2 октября.
Он подчеркнул, что регион выступает за сохранение филиала МГИКа, однако решение по закрытию находится в компетенции федерального Минкульта.
Если же институт культуры прекратит свою работу, то специальности намерены передать в другие рязанские вузы, чтобы сохранить студентов и преподавателей, которые не могут перевестись в головной вуз.
Напомним, в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №1299
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