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17:13, 2 октября 2019 144
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Студентов закрывающегося института культуры намерены перевести в рязанские вузы

Студентов закрывающегося института культуры намерены перевести в рязанские вузы

Студентов закрывающегося института культуры намерены перевести в рязанские вузы. Такое предложение озвучил губернатор Николай Любимов во время прямого эфира в среду, 2 октября.

Он подчеркнул, что регион выступает за сохранение филиала МГИКа, однако решение по закрытию находится в компетенции федерального Минкульта.

Если же институт культуры прекратит свою работу, то специальности намерены передать в другие рязанские вузы, чтобы сохранить студентов и преподавателей, которые не могут перевестись в головной вуз.

Напомним, в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №1299 от 11.09.2019 аккредитацию вуза приостановили. О закрытии вуза стало известно 2 сентября. Позже рязанцы создали петицию против закрытия. Филиал прекратит работу 2 февраля 2020 года. Роспотребнадзор заявил, что здание соответствует нормам.


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