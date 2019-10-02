Строительство высотки между площадью Победы и вокзалом «Рязань-1» одобрили по итогам слушаний

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Фото: Pixabay.com
Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру утвердить проект изменения Генплана в границах Малого шоссе, Кооперативного переулка и Цветного бульвара. Соответствующее заключение опубликовали в среду, 2 октября.
На территории площадью 2791 кв м
Сейчас на участке располагаются несколько ветхих домов.
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