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10:49, 2 октября 2019 86
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Строительство высотки между площадью Победы и вокзалом «Рязань-1» одобрили по итогам слушаний

Строительство высотки между площадью Победы и вокзалом «Рязань-1» одобрили по итогам слушаний

Фото: Pixabay.com

Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру утвердить проект изменения Генплана в границах Малого шоссе, Кооперативного переулка и Цветного бульвара. Соответствующее заключение опубликовали в среду, 2 октября.

На территории площадью 2791 кв м планируют построить десятиэтажку. Для этого один участок просят перевести в единую общественно-жилую зону, другой — в зону застройки многоэтажками.

Сейчас на участке располагаются несколько ветхих домов.


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