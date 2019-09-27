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Между площадью Победы и вокзалом «Рязань-1» планируется построить десятиэтажку. Об этом в четверг, 26 сентября, на публичных слушаниях сообщил представитель застройщика — ООО «Цветной бульвар».
На них обсудили изменение Генплана в границах Малого шоссе, Кооперативного переулка и Цветного бульвара. Один участок планируют перевести в единую общественно-жилую зону, другой — в зону застройки многоэтажками. Сейчас на участке располагаются несколько ветхих домов.
На слушания пришли 11 человек, в числе которых были собственники участков, и журналисты. При этом зарегистрировался только один участник.
По словам представителя ООО «Цветной бульвар» Виталия Черных, на обсуждаемой территории, площадью 2791 кв метр, планируется построить многоквартирный жилой дом, высотой не более 30 метров, что составляет примерно десять этажей.
Он уточнил, что проект находится на стадии разработки и предусматривает благоустройство территорий, подъездов, проезды и детские площадки.
Приступить к реализации проекта застройщик планирует в течение года.
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