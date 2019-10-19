На месте ДТП с перевернувшейся фурой под Рязанью восстановили движение

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На месте ДТП на трассе М5 в Спасском районе полностью восстановили движение. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ «
«С 13:20 движение на федеральной дороге М-5 „Урал“ в Спасском районе Рязанской области (км 242) восстановлено в полном объеме», — говорится в сообщении.
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