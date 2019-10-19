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Серьезное ДТП с фурой на трассе М5 попало на видео, запись с камеры видеорегистратора опубликовали в группе в группе «
На кадрах видно, что фура перегородила одну из полос. На месте работают сотрудники полиции.
Напомним, авария
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