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Фура на трассе М5 перевернулась из-за взорвавшейся покрышки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла в Спасском районе на 241-м километре М5 «Урал». За рулем грузовика находился 54-летний житель Тольятти. По предварительной информации, у фуры взорвалась покрышка, водитель не справился с управлением и машина опрокинулась.
Мужчина получил травмы. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.
Напомним, авария
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