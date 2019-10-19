В Спасском районе произошло серьезное ДТП с фурой

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В Спасском районе около села Заречье произошло серьезное ДТП с фурой, сообщили в группе «
На снимках видно, что машина перевернулась и лежит на боку. Фуру сильно помяло, она перекрыла всю дорогу.
«Пробка глухая, через нее не проехать», — написали очевидцы.
Информация о ДТП уточняется.
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