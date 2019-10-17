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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В 2020 году Единый день выпускника пройдет во всей Рязанской области. Об этом в четверг, 17 октября, во время публичного отчета замминистра образования и молодежной политики Ольга Васина. По ее словам праздник пройдет 27 июня в каждом районе и городе для выпускников 11 классов.
Васина сообщила, что в настоящее время местные администрации занимаются приглашением гостей на торжества.
Напомним, в 2019 году Единый день выпускника
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».