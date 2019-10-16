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В аварии с развороченной на выезде из Рязани «Волгой» пострадал мужчина. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В среду, 16 октября, в 8:15 у дома №3 на Муромском шоссе столкнулись «Волга», «КамАЗ» и Volkswagen Polo.
Водителю «Волги» понадобилась помощь медиков.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».