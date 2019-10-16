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Утром в среду, 16 октября, на выезде из Рязани в аварии разворотило «Волгу». Видео и фото с места ДТП на Муромском шоссе опубликовали в группе «
По словам очевидца, «Волга» проехала через две сплошные, врезалась в легковую машину, а затем попала под «КамАЗ».
«Водятел жив, увезли на скорой», — отметил мужчина.
Подробности уточняются.
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.