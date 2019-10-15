Уровень загрязнения атмосферы в Рязани оценили как повышенный

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Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды оценил уровень загрязнения атмосферы в Рязани как повышенный. Об этом сообщил
В сентябре лаборатория центра отобрала и проанализировала 2651 проб воздуха по девяти ингредиентам.
С
При этом, в сообщении отметили, что в сентябре случаев аварийного, высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировали.
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.