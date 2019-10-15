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19:42, 15 октября 2019 188
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Уровень загрязнения атмосферы в Рязани оценили как повышенный

Уровень загрязнения атмосферы в Рязани оценили как повышенный

Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды оценил уровень загрязнения атмосферы в Рязани как повышенный. Об этом сообщил сайт организации.

В сентябре лаборатория центра отобрала и проанализировала 2651 проб воздуха по девяти ингредиентам.

С 9 по 11 и с 11 по 13 сентября в поселке Строитель зафиксировали повышения уровня фенола в 2,4 раза.

При этом, в сообщении отметили, что в сентябре случаев аварийного, высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировали.


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