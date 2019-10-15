Роскомнадзор накажет оператора, показавшего новомичуринцам порно

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Роскомнадзор накажет оператора, показавшего новомичуринцам фильм для взрослых. Об этом пишет «
Региональное управление Роскомнадзора начало собирать информацию по поводу произошедшего. Специалисты установят, нарушалось ли российское законодательство.
Малинкин отметил, что в случае нарушения должностное лицо понесет ответственность.
Он добавил, что «пока ничего сказать не может», но «надо быть внимательнее».
На кабельном ТВ «ТелеМаг» разъяснили, что готовы все объяснить и извиняться. Там пояснили, что порно показали «из-за накладки» во время переключения каналов на другие источники.
«Техник нечаянно воткнул кабель в другой ресивер», — пояснил технический директор кабельного канала «ТелеМаг».
Напомним, на трансляцию порно жителям Новомичуринска
Порно
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