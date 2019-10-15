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13:21, 15 октября 2019 283
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Роскомнадзор накажет оператора, показавшего новомичуринцам порно

Роскомнадзор накажет оператора, показавшего новомичуринцам порно

Роскомнадзор накажет оператора, показавшего новомичуринцам фильм для взрослых. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на руководителя надзорного органа Евгения Малинкина.

Региональное управление Роскомнадзора начало собирать информацию по поводу произошедшего. Специалисты установят, нарушалось ли российское законодательство.

Малинкин отметил, что в случае нарушения должностное лицо понесет ответственность.

Он добавил, что «пока ничего сказать не может», но «надо быть внимательнее».

На кабельном ТВ «ТелеМаг» разъяснили, что готовы все объяснить и извиняться. Там пояснили, что порно показали «из-за накладки» во время переключения каналов на другие источники.

«Техник нечаянно воткнул кабель в другой ресивер», — пояснил технический директор кабельного канала «ТелеМаг».

Напомним, на трансляцию порно жителям Новомичуринска отреагировало НТВ.

Порно показали вместо программы «Место встречи». Трансляция длилась 15 минут.


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