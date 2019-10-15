НТВ отреагировало на трансляцию порно жителям Новомичуринска

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Руководство НТВ прокомментировало трансляцию порно жителям Новомичуринска. На телеканале на ситуацию отреагировали с юмором, передает
Порно на НТВ
«От себя добавим, что уже ведем переговоры с PornHub, а также ожидаем подключения Новомичуринска в расширенную панель Mediascope с нового года», — рассказали в пресс-службе НТВ.
По словам главреда телеканала Александры Кошарницкой, за время трансляции поступило большое количество жалоб, «так как не все смогли увидеть то, что в течение 15 минут наблюдала часть жителей Рязанской области».
«Ну и побольше таких качественных кабельных операторов, а то у Роскомнадзора мало работы», — добавили на НТВ.
Напомним, трансляция
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