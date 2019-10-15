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12:50, 15 октября 2019 700
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НТВ отреагировало на трансляцию порно жителям Новомичуринска

НТВ отреагировало на трансляцию порно жителям Новомичуринска

Руководство НТВ прокомментировало трансляцию порно жителям Новомичуринска. На телеканале на ситуацию отреагировали с юмором, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Порно на НТВ показали вместо программы «Место встречи». Гендиректор провайдера «ТелеМаг» объяснил это техническим сбоем. Один из сотрудников подключил к каналу НТВ не тот кабель, отметил он.

«От себя добавим, что уже ведем переговоры с PornHub, а также ожидаем подключения Новомичуринска в расширенную панель Mediascope с нового года», — рассказали в пресс-службе НТВ.

По словам главреда телеканала Александры Кошарницкой, за время трансляции поступило большое количество жалоб, «так как не все смогли увидеть то, что в течение 15 минут наблюдала часть жителей Рязанской области».

«Ну и побольше таких качественных кабельных операторов, а то у Роскомнадзора мало работы», — добавили на НТВ.

Напомним, трансляция продолжалась около 15 минут. Отметим, Роскомнадзор накажет оператора, показавшего новомичуринцам фильм для взрослых.


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