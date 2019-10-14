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18:13, 14 октября 2019 84
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Жители Новомичуринска вместо шоу на НТВ смотрели порно

Жители Новомичуринска вместо шоу на НТВ смотрели порно

В понедельник, 14 октября, жители Новомичуринска вместо программы «Место встречи» на НТВ смотрели порно, пишет издательство «Пресса».

Трансляция продолжалась около 15 минут.

«За это время к нам поступило несколько звонков от телезрителей. Технический сбой. Дело в том, что в кабельной сети Новомичуринска сейчас идут ремонтные работы, и сотрудник нечаянно подключил к каналу НТВ не тот кабель, не с того спутника», — рассказал гендиректор ООО «ТелеМаг» Александр Чупрынин.

Ранее, как рассказал гендиректор, подобные истории происходили с интернет-абонентами «ТелеМага».


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