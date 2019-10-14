Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:42, 14 октября 2019 423
 0    0

В Рязани проверили «горящую» воду из-под крана

В Рязани проверили «горящую» воду из-под крана

В Рязани проверили «горящую» воду из-под крана в доме по адресу №39 по улице 10-я Линия. Об этом сообщили в мэрии.

Ранее местная жительница опубликовала в соцсети видео, на котором подожгла воду и отметила, что в жидкости может содержаться бензин или сероводород.

Специалисты «Водоканала» в заключении указали, что полученные результаты не превышают гигиенические нормы, установленные СанПиН 2.1.4.1074-01.

«Дополнительно сообщаем, что в адрес администрации и управляющей компании жалоб на качество воды от жителей дома не поступало», — добавили в горадминистрации.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Отходный бизнес. Как турлатовская свалка опасных отходов стала одной из самых обсуждаемых в России

Отходный бизнес. Как турлатовская свалка опасных отходов стала одной из самых обсуждаемых в России

Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 9 октября 2019 4 131
Подозреваемым в убийстве ветерана с супругой оказался 20-летний рязанец 1
11:00, 30 сентября 2019 1 943
Минтранс прокомментировал строительство платной дороги в Ряжске, против которой протестуют местные жители 5
12:27, 30 сентября 2019 10 508
В Рязани простились с убитым бизнесменом Алексеем Громовым
18:11, 8 октября 2019 3 843
В Рязани директор управляющей компании разбил голову молотком владельцу квартиры 4
18:33, 30 сентября 2019 1 870
Рязанцы пожаловались на стойкий запах фекалий в городе
Все новости
Голосования

Лучший сотовый оператор Рязанской области, по мнению читателей РЗН.инфо, это:

Окончание опроса: 20.10.2019
Архив голосований
Форум