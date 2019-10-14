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В Рязани проверили «горящую» воду из-под крана в доме по адресу №39 по улице 10-я Линия. Об этом сообщили в мэрии.
Ранее местная жительница опубликовала в соцсети видео, на котором подожгла воду и
Специалисты «Водоканала» в заключении указали, что полученные результаты не превышают гигиенические нормы, установленные СанПиН
«Дополнительно сообщаем, что в адрес администрации и управляющей компании жалоб на качество воды от жителей дома не поступало», — добавили в горадминистрации.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».