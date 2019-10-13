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20:05, 13 октября 2019 344
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В Рязани сняли на видео горящую воду из-под крана 1

В Рязани сняли на видео горящую воду из-под крана

В Рязани на улице 10-линия в доме № 39 сняли на видео горящую воду из-под крана. По словам жительницы квартиры, в воде может содержаться бензин или сероводород.

В пресс-службе горадминистрации рассказали, что на следующий день после жалоб в соцсети в квартиру приехала лаборатория НП «Водоканал». Специалисты взяли пробы воды.

«Визуально примесей не обнаружено, какого-либо запаха нет. Анализы воды покажут, были ли в ней нефтепродукты, результаты будут готовы не ранее понедельника. Жители других квартир на качество воды не жаловались», — отметили в сообщении.


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