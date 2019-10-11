Прилепин пообещал бороться против застройки в Константинове

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В четверг, 10 октября, на пресс-конференции в библиотеке имени Горького Захар Прилепин ответил на вопросы рязанских журналистов.
Писатель рассказал, что он приехал поддержать активистов народного фронта и их культурные инициативы. А также отметил, что в первую очередь необходимо найти ресурсы для развития туристического потенциала области.
Прилепин также предложил присвоить Скопину статус регионального поселения исторического значения. «Города, которые обладают таким статусом, получают средства на развитие», — подчеркнул он.
Кроме того, автор рассказал, что побывал в гостях у главы региона Николая Любимова. По словам писателя, беседа была очень продуктивной. «Мы обсудили вопросы развития Скопина, застройки Константинова, восстановления Торгового городка», — сообщил он.
Также Прилепин заявил, что с Константиновом его связывают самые светлые воспоминания. «Есть такое понятие, как „гений места“. Приехав в Константиново, понимаешь, что Сергей Есенин мог родиться только здесь, где все дышит поэзией».
Напомним, в тот же день Захар Прилепин
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