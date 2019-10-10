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14:41, 10 октября 2019 318
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Писатель Захар Прилепин приехал в Скопин

Писатель Захар Прилепин приехал в Скопин

В четверг, 10 октября, писатель Захар Прилепин приехал в свой родной город Скопин. ОН поучаствовал в открытии отреставрированной мемориальной доски на доме, где проживал советский композитор, автор «Смуглянки», «Эх, дороги…», «Гимна демократической молодежи мира» Анатолий Новиков.

Прилепин также посетил детскую музыкальную школу имени Новикова, где прошел концерт, посвященный творчеству композитора, и встретился с общественностью города.

Писатель рассказал скопинцам о своей жизни и деятельности, в том числе о работе над подробной биографией Сергея Есенина.

В этот же день Захар Прилепин стал участником круглого стола, посвященного сохранению исторического и культурного наследия в городе.

Фото из группы Скопина «ВКонтакте»


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