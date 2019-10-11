RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Адвокат обвиняемого в убийстве рязанского ветерана обжаловал его арест. Об этом в пятницу, 11 октября, RZN.info сообщили в пресс-службе Московского суда.
Апелляцию рассмотрят в Рязанском областном суде.
Напомним, 20-летнему Максиму Куприну предъявили обвинение в убийстве ветерана Павла Макеева и его жены Риммы. В настоящее время молодой человек
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Горроще пенсионерка на «Ниссан Кашкай» сбила женщину
|
cледующая новость →Рязанские коммунисты присоединились к акции «Сад Победы — Сад Жизни»
В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.