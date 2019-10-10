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19:41, 10 октября 2019 85
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Прилепин попросил Любимова отремонтировать детскую музыкальную школу в Скопине

Прилепин попросил Любимова отремонтировать детскую музыкальную школу в Скопине

В четверг, 10 октября, губернатор Николай Любимов встретился с писателем Захаром Прилепиным. Глава региона рассказал об инициативе восстановления Торгового городка в Рязани и придания статуса исторического поселения Скопину.

Прилепин, в свою очередь, попросил губернатора отремонтировать детскую музыкальную школу имени Новикова в Скопине.

По словам Любимова, такие планы у области есть, их реализуют в 2021 году.

Напомним, глава региона также обсудил с писателем благоустройство «Есенинской Руси». Ранее Прилепин побывал в Скопине.


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