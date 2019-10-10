Прилепин попросил Любимова отремонтировать детскую музыкальную школу в Скопине

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В четверг, 10 октября, губернатор Николай Любимов встретился с писателем Захаром Прилепиным. Глава региона рассказал об инициативе восстановления Торгового городка в Рязани и придания статуса исторического поселения Скопину.
Прилепин, в свою очередь, попросил губернатора отремонтировать детскую музыкальную школу имени Новикова в Скопине.
По словам Любимова, такие планы у области есть, их реализуют в 2021 году.
Напомним, глава региона также
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В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.